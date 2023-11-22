ضبط شخصين بمطار القاهرة حاولا تهريب مبالغ مالية ومخدرات

تمكنت الأجهزة الأمنية بميناء القاهرة الجوي من ضبط شخصين حال محاولتهما تهريب مبالغ مالية وأقراص مخدرة بالمخالفة للقانون.

ونجحت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن المنافذ في ضبط شخصين أحدهما أجنبي الجنسية خلال إنهاء إجراءات سفرهما على متن إحدى الرحلات الجوية بميناء القاهرة الجوي، وبحيازتهما مبالغ مالية «عملات أجنبية» وأقراص مخدرة مخبأة داخل حقائبهما بالمخالفة للقانون.

وبمواجهتهما أقرا بملكيتهما للمبالغ المالية المضبوطة.