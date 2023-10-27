إحباط محاولة تهريب سبائك ذهبية وشيش إلكترونية بمطار القاهرة

حررت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي، برئاسة الدكتور ماجد موسي، رئيس الإدارة المركزية، 20 محضر ضبط جمركي، خلال النصف الأول من شهر أكتوبر الجاري، منهم خمس حالات في مبني الركاب رقم 1.

ضبط راكب بحوزته 117 كارت فيزا بأسماء مختلفة

وقام رجال الإدارة الثالثة، بقيادة عبد الفتاح دويدار، مدير الإدارة، وعمرو عبد المنعم، نائب المدير، بتحرير محضري ضبط جمركي أرقام 59 و60 لسنة 2023 الحالة الأولى كانت أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية لركاب رحلة خطوط طيران النيل القادمة من الشارقة، حيث تم ضبط راكب مصري بحوزته 117 كارت فيزا بأسماء مختلفة، ولحسابات في بنوك متنوعة، وتم الضبط بواسطة كل من محمد إبراهيم شاكر، مأمور اللجنة الجمركية، ومن إدارة الفحص بالأشعة، محمد علي الصعيدي، ومحمود شحاتة، رئيس القسم، وفي التفتيش اليدوي، إسراء محمد أنيس، مأمور الجمرك، تحت إشراف النوبي شحتو، مدير الحركة، المشرف على صالة الوصول رقم 3 بمبني الركاب رقم 1.

ضبط راكبة أخفت 13 سبيكة ذهب

والحالة الثانية كانت أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة خطوط طيران نسمه القادمة من جدة حيث تم ضبط راكبة مصرية أخفت 13 سبيكة ذهبية بوزن كيلو جرام و 444 جرام منهم 4 سبائك أثناء التفتيش اليدوي بواسطة هبة محمد، مأمور الجمرك، و9 سبائك أثناء التفتيش الذاتي بواسطة هبة محمد وإسراء أنيس، مأمورا الجمرك.

بينما قام مسئولو الإدارة الأولى، بقيادة هاشم مصطفى، مدير الإدارة، وخالد محمود، نائب المدير، بتحرير محضر ضبط جمركي رقم 61 لسنة 2023 ضد راكب مصري بحوزته منظار يُركب علي سلاح ناري، أفاد تقرير إدارة الحماية المدنية بالمطار بأنه محظور حيازته طبقا للقانون رقم 349 لسنة 1954، وتم الضبط بواسطة كل من أشرف عبد الحميد، مأمور اللجنة الجمركية، ومحمد حسن، مأمور الجمرك في التفتيش اليدوي، ومن إدارة الفحص بالأشعة، ياسر بليغ، ومحمود سعد الدين، تحت إشراف نميري عبد الرحمن، رئيس القسم المشرف على الصالة.

ضبط 17 سبيكة ذهبية بحوزة راكب

وقامت الإدارة الثانية برئاسة محمد حميدة، مدير الإدارة وفتحي فوزي، نائب المدير بتحرير محضر ضبط جمركي رقم 62 لسنة 2023 ضد راكب مصري أخفى 17 سبيكة ذهبية علي جسده بوزن كيلو جرام و 725 جرام، وذلك أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة خطوط طيران النيل القادمة من الرياض.

ضبط كمية كبيرة من الشيش الإلكترونية بحوزة راكب

وأخيرا قام رجال الإدارة الرابعة بقيادة عبد العظيم حمادة، مدير الإدارة، ومحمد الدمرداش، نائب المدير، بتحرير محضر ضبط جمركي رقم 63 لسنة 2023 ضد راكب مصري، حاول الخروج مسرعا بعيدا عن اللجنة الجمركية وبحوزته حقيبتين، وذلك أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة خطوط طيران العربية القادمة من الشارقة، فاستوقفه وأمسك به محمد الدمرداش، مدير الجمرك، وقام علاء شحاته، مدير الحركة، المشرف على الصالة، بتكليف هشام ماهر، بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما أسفر عن وجود كمية كبيرة من الشيش الإلكترونية ومستلزماتها بعدد 1170 عبوة و10 ساعات ذكية و3 قطع ذهبية بوزن 220 جرام.