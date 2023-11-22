القبض على المتهمين بسرقة 1.7 مليون جنيه من سيارة في القليوبية

تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات واقعة سرقة أكثر من مليون جنيه بالقليوبية من داخل سيارة نقل الأموال.

وتبلغ لقسم شرطة ثان بنها بمديرية أمن القليوبية من (فني بشركة لنقل الأموال - مقيم بدائرة مركز شرطة كفر شكر) والمختص بتغذية ماكينات الصراف الآلي بأنه حال استقلاله سيارة نقل أموال قيادة (سائق بذات الشركة - مقيم مركز شرطة طنطا - بالغربية) وتواجدهما أمام أحد الكافيهات كائن بدائرة القسم تاركا السيارة لـ (حارس أمن بذات الشركة) لاحضار وجبة طعام، وعقب عودتهما اكتشفا عدم تواجد الحارس وسرقة (مليون و700 ألف جنيه) موضوعة داخل حقيبتين.

وأسفرت جهود فريق البحث بمشاركة قطاع الأمن العام عن أن وراء ارتكاب الواقعة (حارس الأمن "سالف الذكر" - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبرفقته زوجته، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأرشد عن مليون و35 ألف جنيه من المبلغ المستولى عليه.