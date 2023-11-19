القبض على 3 أشخاص بتهمة سرقة مبلغ مالي من مهندس في أكتوبر

ألقت مباحث أكتوبر بإشراف اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث، القبض على 3 أشخاص سرقوا 460 ألف جنيه من مهندس ديكور، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

البداية عندما تلقى اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية إخطارا من العقيد أحمد أبو بكر مفتش المباحث يفيد فيه بحضور مهندس ديكور إلى القسم، وتحرر محضر بقيام 3 أشخاص يستقلون سيارة بإيهامه أنهم ضباط شرطة واستولوا منه على 460 ألف جنيه.

وعلى الفور، أمر اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث بتشكيل فريق بحث برئاسة اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية، والعقيد أحمد أبو بكر مفتش المباحث والمقدم أحمد السويركي وكيل فرقة أكتوبر، وبالبحث والتحري وفحص كاميرات المراقبة والتقنيات الحديثة توصل فريق البحث إلى مرتكب الواقعة وهم 3 عاطلين.

وألقي القبض عليهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة وأرشدوا عن المسروقات، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة التي أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.