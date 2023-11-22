محمود مسلم: فكرة تهجير أهل غزة إلى مصر مستحيلة التنفيذ

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قال الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، رئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، إنّ فكرة نزوح أهالي غزة إلى مصر، التي طرحتها إسرائيل والولايات المتحدة مستحيلة التنفيذ، لأنها ستواجه معارضة شعبية شديدة.

وأضاف مسلم، خلال استضافته ببرنامج صباح الخير يا مصر، المذاع على القناة الأولى المصرية، اليوم الأربعاء، أنّ هذه الفكرة تم طرحها من قبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال فترة حكم جماعة الإخوان، لكنه لم يتمكن من تنفيذها.

وأوضح مسلم أنّ الرئيس السيسي، كان يشغل منصب وزير الدفاع في ذلك الوقت، وقاد جهودًا لمنع تنفيذ هذه الفكرة، من خلال اتخاذ إجراءات أمنية واقتصادية في سيناء.

وأكد مسلم أنّ سيناء جزء من مصر، ولن يتم التنازل عنها بأي حال من الأحوال، لأنها ارتوت بدماء المصريين على مر التاريخ.