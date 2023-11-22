بكري: المخطط الإسرائيلي لتهجير الفلسطينيين إلى سيناء جاهز قبل الحرب على غزة

قال النائب مصطفى بكري عضو مجلس النواب، إن نتنياهو ليس هو صاحب المخطط الذي يحدث الآن، إذ إنه مخطط تم وضعه منذ زمن بعيد، لافتا إلى أن البلاد العربية أمام مخطط حقيقي أعلن عنه من قبل الاستخبارات الإسرائيلية والوثائق البريطانية التي كشفتها bbc، وغيرها من الوثائق.

الشعب الفلسطيني ما بين القصف والحصار

وأضاف بكري في حوار مع الإعلامي مصطفى شردي ببرنامج الحياة اليوم على شاشة قناة الحياة، أن المخطط أصبح مرئيا الآن تشاهده الأعين بعد وقع الشعب الفلسطيني بين قصف الطيران الإسرائيلي وحصار جيش الاحتلال، وصولا إلى المرحلة الأخيرة من المخطط التي ستشهد مرحلة طرد أهالي فلسطين من أراضيهم وتهجيرهم إلى سيناء.

المخطط الإسرائيلي يستهدف تهجير الفلسطينيين لسيناء

وكشف عضو مجلس النواب، أن المخطط الذي أشارت له الاستخبارات الإسرائيلية سيبدأ بمجموعة من الخيام في شمال سيناء كمأوى للشعب الفلسطيني بعد تهجيره ثم ممر إنساني، يليها بالنهاية مدن بالبناء في هذه المنطقة المهمة.