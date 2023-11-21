تموين جنوب سيناء: تحرير 140 محضرا.. وضبط 5.8 طن سكر مجهول المصدر

شنت مديرية التموين في جنوب سيناء حملة مكبرة على الأسواق والمحال التجارية، أسفرت عن تحرير 140 محضرًا وضبط 5.8 طن سكر مجهول المصدر.

أشرف على الحملة مديري الرقابة التموينية، بالاشتراك مع مباحث التموين بالمحافظة، وشملت المرور على محال بيع السلع الغذائية ومحطات الوقود والمخابز والمطاعم ومنافذ بيع السجائر وأسفرت الحملة عن تحرير 140 محضرًا خلال الحملات المكثفة في الأيام الماضية.

مضبوطات حملات تموين جنوب سيناء

وجاءت المخالفات كالأتي:

- ضبط 5.8 طن سكر مجهول المصدر

- ضبط 10.2 طن لتر بنزين 92.

- وضبط 11780 علبة سجائر

بالإضافة إلى تحرير محاضر متنوعة لبعض المخابز لإنتاجها خبز غير مطابق للقوانين والقرارات التموينية، ومحاضر عدم الإعلان عن الأسعار أو البيع بأكثر من السعر الرسمي، أو العمل دون شهادات صحية، واتخذت كافة الإجراءات القانونية مع المخالفين.