كل ما تريد معرفته عن أسعار الحج الاقتصادي في وزارة السياحة

كشفت وزارة السياحة والآثار، عن التفاصيل المتعلقة بأسعار الحج الاقتصادي في وزارة السياحة لموسم 1445 هجريًا، بدءا من أسعار تأشيرة الحج، ومستويات الحج المختلفة.

كل ما تريد معرفته عن أسعار الحج الاقتصادي

حددت وزارة السياحة هذا العام، جميع التفاصيل الخاصة ببرنامج الحج الاقتصادي عبر الطيران، الذي خصصت له نحو 13 ألف تأشيرة، مقسمة لـ3 مستويات سعرية مختلفة، وقد جاءت كالتالي:-

المستوى الأول للحج الاقتصادي «طيران»

الحج الاقتصادي «طيران» للمستوى الأول، يتمّ التسكين في فنادق ما بين 4 لـ5 نجوم، وذلك خلال إقامة الحجيج في مكة المكرمة، والتي تبعد عن الحرم المكي بين 250 مترًا لـ 750 مترًا، وذلك وفقًا لقيمة مالية 226 ألف جنيه، وذلك دون احتساب قيمة تذكرة الطيران.

المستوى الثاني للحج الاقتصادي «طيران»

أما عن المستوي الثاني للحج الاقتصادي «طيران»، فإن الإقامة في فنادق 5 نجوم، وتبعد عن الحرم المكي بـ250 مترًا، تكلفتها 230 ألف جنيه، دون احتساب سعر تذكرة الطيران.

المستوى الثالث للحج الاقتصادي «طيران»

أما عن سعر المستوى الثالث للحج الاقتصادي «طيران»، فيبلغ 260 ألف جنيه دون سعر التذكرة، والإقامة بفنادق مكة المكرمة، والتي تبعد عن الحرم بأكثر من 1750 مترًا.