حكم حلق المرأة شعرها بالكامل عند التحلّل من الحج أو العمرة.. «الإفتاء» توضح

تشهد الفترة الحالية ازدحامًا كبيرًا من المصريين في الحرم المكي لأداء مناسك العمرة، الأمر الذي أثار تساؤلات لدى قطاع كبير من السيدات حول حكم حلق شعر المرأة في التحلل من الحج أو العمرة.

وأجابت دار الإفتاء عن السؤال، قائلة إنّ حلق الرأس أو التقصير من مناسك الحج والعمرة؛ وذلك لقوله تعالى: ﴿لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِين﴾ [الفتح: 27].

وتابعت: «عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وآله وسلَّم خَرَجَ معتَمِرًا، فحالَ كفَّارُ قريشٍ بينه وبين البيتِ، فنحَرَ هَدْيَه وحَلَقَ رَأسَه بالحُدَيبِيَةِ. وعنه أيضًا أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (اللهُمَّ ارحَمِ المُحَلِّقينَ، قال في الرَّابعةِ: والمُقَصِّرينَ)» متفقٌ عليه».

اقتصار الحلق على الرجال

وأوضحت دار الإفتاء أنّ الحلق خاص بالرجال فقط، لا يشاركهن في ذلك النساء، فالمشروع في حقهنَّ التقصير خاصة، بأن تأخذ شيئًا صغيرًا من شعرها، ويحصل به فعل النُّسُك؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ حَلْقٌ، إِنَّمَا عَلَى النِّسَاءِ التَّقْصِيرُ» رواه أبو داود، والبيهقي في "السنن" عن ابن عباس رضي الله عنهما.

الحالات المستثناة من تحريم حلق المرأة شعرها في التحلل

واستثنى العلماء الحلق من الحرمة في حالة الأذى، حيث لفتت إلى أنّه إذا كانت الفتاة صغيرة، فيجوز للمرأة حلق رأسها إذا كان بها أذى، وإذا كانت صغيرة دون البلوغ.