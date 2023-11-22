رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

حكم حلق المرأة شعرها بالكامل عند التحلّل من الحج أو العمرة.. «الإفتاء» توضح

كتب:

رؤى ممدوح
08:53 ص | الأربعاء 22 نوفمبر 2023
دار الإفتاء

دار الإفتاء

تشهد الفترة الحالية ازدحامًا كبيرًا من المصريين في الحرم المكي لأداء مناسك العمرة، الأمر الذي أثار تساؤلات لدى قطاع كبير من السيدات حول حكم حلق شعر المرأة في التحلل من الحج أو العمرة.

وأجابت دار الإفتاء عن السؤال، قائلة إنّ حلق الرأس أو التقصير من مناسك الحج والعمرة؛ وذلك لقوله تعالى: ﴿لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِين﴾ [الفتح: 27].

وتابعت: «عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وآله وسلَّم خَرَجَ معتَمِرًا، فحالَ كفَّارُ قريشٍ بينه وبين البيتِ، فنحَرَ هَدْيَه وحَلَقَ رَأسَه بالحُدَيبِيَةِ. وعنه أيضًا أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (اللهُمَّ ارحَمِ المُحَلِّقينَ، قال في الرَّابعةِ: والمُقَصِّرينَ)» متفقٌ عليه».

اقتصار الحلق على الرجال

وأوضحت دار الإفتاء أنّ الحلق خاص بالرجال فقط، لا يشاركهن في ذلك النساء، فالمشروع في حقهنَّ التقصير خاصة، بأن تأخذ شيئًا صغيرًا من شعرها، ويحصل به فعل النُّسُك؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ حَلْقٌ، إِنَّمَا عَلَى النِّسَاءِ التَّقْصِيرُ» رواه أبو داود، والبيهقي في "السنن" عن ابن عباس رضي الله عنهما.

الحالات المستثناة من تحريم حلق المرأة شعرها في التحلل

واستثنى العلماء الحلق من الحرمة في حالة الأذى، حيث لفتت إلى أنّه إذا كانت الفتاة صغيرة، فيجوز للمرأة حلق رأسها إذا كان بها أذى، وإذا كانت صغيرة دون البلوغ.

اقرأ المزيد:

ما حكم صيام يوم الجمعة منفردا؟.. «دار الإفتاء» توضح

ما أحب أنواع الصيام إلى الله؟.. دار الإفتاء تجيب

كيف يمكن للمسلم استرداد حقه وما حكم المطالبة به؟.. دار الإفتاء تجيب

دار الإفتاء: اجتماع المسلمين هو المقصد الأسمى لصلاة الجماعة

دار الإفتاء: الدعاء والإيمان بالآخرة أهم أسباب نصرة فلسطين

ما هي أسماء الله تعالى التي لا يجوز التسمية بها؟.. دار الإفتاء تجيب

أذكار الصباح والمساء مكتوبة من دار الإفتاء وأوقاتها

دار الإفتاء: لا ضرر في اللجوء إلى القضاء لاسترداد حقوق المواريث

حكم قول «دا النهاردة عيد».. دار الإفتاء: جائز شرعا

هل يجوز لمن يتوضأ رد السلام.. وما حكم تركه؟.. دار الإفتاء تجيب
بقلم رؤى ممدوح