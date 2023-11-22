موعد التعاقد مع مدرسي مسابقة الـ30 ألف معلم في الدقهلية

أعلن ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية أنه جرى تحديد موعد إبرام التعاقد في الإدارات التعليمية المختلفة التابعة للمديرية بالدقهلية مع المتعاقدين الجدد من مسابقة 30 ألف معلم ويتم متابعة الموقع، إذ يجري التعاقد يوم الثلاثاء المقبل 28 نوفمبر.

موعد التعاقد مع الـ30 ألف معلم بالدقهلية

وأوضح في بيان له أن التعاقد جاء بناءً على توجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات دولة رئاسة مجلس الوزراء ورعاية وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بتنفيذ قرار التعاقد يوم الثلاثاء 28 نوفمبر وعلي الفائزين متابعة الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بالدقهلية من خلال الرقم القومي لمعرفة الإدارة المسكن عليها بداية من يوم الأحد القادم.

الاستعلام عن نتيجة الـ30 ألف معلم بالدقهلية

وكانت مديرية التربية والتعليم بالدقهلية أتاحت رابط معرفة الفائزين في مسابقة 30 ألف معلم بمحافظة الدقهلية وجاءت من هنا من خلال الخطوات التالية:

- الدخول علي الرابط المحدد في الأعلى

- كتابة الرقم القومي

- كتابة رقم التقديم

- النقر علي زر استعلام

- تظهر النتيجة أمام المتقدم سواء بالقبول أو الرفض.

ويوجد أوراق يجب علي الفائز تقديمها للإدارة التعليمية من أجل الحصول علي الوظيفة من ضمن الـ30 ألف معلم وهي:

- المؤهل الدراسي

- شهادة الخدمة العسكرية للذكور

- شهادة الخدمة العامة للإناث

- صحيفة الحالة الجنائية

- بطاقة الرقم القومي

- شهادة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة

- إيصال سداد رسوم الاشتراك في المسابقة.