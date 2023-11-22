تحرير 29 محضرا متنوعا ضد أصحاب المخابز المخالفة في دسوق بكفر الشيخ

تمكنت حملة من الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ بالاشتراك مع إدارة التموين، اليوم الأربعاء، من ضبط مخالفات وتحرير 29 محضراً ضد أصحاب المخابز البلدية المدعمة، بدائرة مركز دسوق، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بتكثيف الحملات التموينية على المخابز، للوقوف على جودة الخبز المقدم للمواطنين، وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

تحرير 29 محضراً في دسوق

وحررت الحملة 29 محضراً لمخابز ارتكبت مخالفات، عبارة عن 14 صحة، و12 نقص وزن، و2 نظافة، و1 عدم تمكين، وجارٍ العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أصحاب المخابز المخالفة.

محافظ كفر الشيخ يوجّه بضرورة متابعة المخابز

كان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، قد وجّه بضرورة متابعة المخابز، والتأكد من جودة رغيف الخبز المقدم للمواطنين، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز والمطاحن، ومستودعات الدقيق والمخابز، وغيرها من منافذ البيع، لضبط الأسواق، ومواجهة كافة صور المغالاة في الأسعار أو احتكار السلع الأساسية والغش التجاري، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه.