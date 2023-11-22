عاجل.. تعرف على موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر بالزيادة

يحصل العاملون في الجهات الحكومية التابعة للدولة على مرتب شهر نوفمبر بدءاً من غدا الخميس 23-11-2023، حيث سيتم صرف المرتب بالزيادات التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي تم بدء صرفها من مرتبات أكتوبر الماضي، وهي علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبين به.

موعد بدء صرف المرتبات

وأكدت وزارة المالية في الكتاب الدوري، أنّ موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر يبدأ غدا، ومن المقرر أن يمتد لمدة 5 أيام تنتهي في 29 نوفمبر.

ومن المقرر أن يحصل الموظفون على مرتباتهم بالزيادة التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي كعلاوة غلاء المعيشة الاستثنائية في مرتب شهر نوفمبر الحالي.

وأقرت وزارة المالية موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2023 يوم 24 من الشهر ذاته، والمستحقات والمتأخرات خلال أيام 7 و10 و11 نوفمبر.

مرتبات نوفمبر بعد الزيادة

وتستعرض «الوطن» الزيادة التي سيستمر الموظفين في الحصول عليها غدا في مرتبات نوفمبر، بعد رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة قيمة علاوة الغلاء، للدرجات الوظيفية.

- رفع مرتب الدرجة الوظيفية الممتازة أو ما يعادلها ليصل إلى 11 ألفا و100 جنيه.

- زيادة مرتب الدرجة العالية أو ما يعادلها بعد الزيادة الجديدة، ليصل إلى 8 ألاف و508 جنيه.

- مرتب درجة المدير العام أو ما يعادلها يصرف بزيادة 300 جنيه.

- مرتب الدرجة الأولى أو ما يعادلها بعد يصرف بزيادة 300 جنيه

- زيادة الحد الأدنى لدرجة المدير العام من 6912 إلى 7212 جنيها.

- رفع الحد الأدنى للدرجة الأولى من 6264 إلى 6564 جنيها.

- زيادة الحد الأدنى للدرجة الثانية من 5564 إلى 5864 جنيها.

- رفع الحد الأدنى للدرجة الثالثة من 5350 إلى 5650 جنيها.

- يزيد الحد الأدنى للدرجة الرابعة من 4793 إلى 5093 جنيها.

- يزيد الحد الأدنى للدرجة الخامسة من 4536 إلى 4836 جنيها.

- مرتب الدرجة السادسة بعد الزيادة الجديدة 4 آلاف جنيه بدلا من 3500 جنيه.