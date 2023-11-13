اعرف يوم قبضك.. مواعيد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2023

أعلنت وزارة المالية مواعيد صرف مرتبات شهر نوفمبر الجاري 2023، حيث يستمر المواطنون في الحصول على الرواتب الخاصة بهم لمدة تصل إلى 5 أيام يبدأ اليوم الأول 23 نوفمبر الجاري، وآخر يوم للحصول على الراتب يكون 29 من الشهر نفسه في ظل إصدار الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارا في سبتمبر الماضي، ينص على زيادة علاوة المعيشة الاستثنائية وزيادة الحد الأدنى للأجور أيضا.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية مواعيد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2023 والتي جاءت كما يلي:

مواعيد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2023

- قررت وزارة المالية أن يكون اليوم الأول لصرف مرتبات شهر نوفمبر الخميس الموافق 23 من الشهر الجاري.

- يحصل العاملون في الدولة على المرتبات الخاصة بهم يوم السبت الموافق 25 نوفمبر.

- وبالنسبة لليوم الثالث لصرف مرتبات شهر نوفمبر 2023، سيكون الأحد الموافق 26 من الشهر نفسه.

موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2023

كما تم صرف المتأخرات الخاصة بشهر نوفمبر الجاري أيام 8، 9، 12 في ظل أن وزارة المالية قررت أن يبدأ موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2023 يوم 24 من الشهر نفسة والمستحقات أيام 7 و10 و11 من الشهر نفسه.