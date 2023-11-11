موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2023 بالزيادة الجديدة...«اعرف هتقبض امتى»

يتابع عدد كبير من العاملين في الجهاز الإداري للدولة وفي القطاعات المختلفة، موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2023، خاصةً وأن جدول صرف مرتبات شهر نوفمبر يمثل حدثاً مهماً يؤثر على الحياة المالية والاقتصادية لكثير من الأفراد والأسر، لتلبية الاحتياجات اليومية، وتحقيق الاستقرار المالي، وبالتالي يتساءل الكثيرون عن موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2023 في مصر.

ترصد «الوطن» خلال السطور التالية، موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر2023 بالزيادة التي تصرف بشكل منتظم بعد أن تم صرفها بداية منذ شهر أكتوبر الماضي بقيمة 600 جنيه للموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وفقاً للبيانات الصادرة عن وزارة المالية:

موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2023

ومن المقرر أن تبدأ عملية صرف مرتبات شهر نوفمبر 2023، للعاملين بالدولة في جميع الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها بداية من يوم الخميس الموافق 23 نوفمبر، وذلك وفقاً لما أعلنت عنه وزارة المالية بشأن موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2023.

صرف مرتبات شهر نوفمبر بالزيادة

وأشارت وزارة المالية إلى أن عملية صرف مرتبات شهر نوفمبر 2023، تستمر لمدة 5 أيام على أن يكون آخر يوم لصرف المرتبات الأربعاء 29 نوفمبر، وأكدت أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتباراً من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.