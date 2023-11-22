«الاحتلال الإسرائيلي»: نفذنا غارات جوية على مواقع تابعة لحزب الله في لبنان

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، بأنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن تنفيذ غارات جوية على أهداف تابعة لحزب الله، في الأراضي اللبنانية، من بينها بنى تحتية وموقع عسكري.

وفى وقت سابق، أعلن حزب الله إصابة جنود إسرائيليين في استهداف مواقع عسكرية غرب مستوطنة «‏كريات شمونة» بقذائف مدفعية و3 مسيرات هجومية.

وتتزايد حدة المخاوف الأمريكية من تسبب إسرائيل في فتح جبهة ثانية للحرب الدائرة في غزة، والتي مر عليها ما يقرب من شهر ونصف الآن، وتسببت في استشهاد الآلاف، وما زاد من القلق خلال الأيام الماضية، الأعمال العسكرية التي تشنها قوات الاحتلال في لبنان، وعلى طول الحدود، ما دفع البيت الأبيض لبعث عدة رسائل تحذيرية إلى حكومة الاحتلال.

وأعرب وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، في اتصال هاتفي مع نظيره الإسرائيلي يوآف جالانت، عن قلقه بشأن دور إسرائيل في تصعيد التوترات على طول الحدود مع لبنان، وفقًا لـ3 مصادر إسرائيلية وأمريكية مطلعة على المكالمة.