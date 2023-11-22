صحفية فلسطينية: ترحيب شعبي بنجاح الوساطة المصرية في اتفاق الهدنة على غزة

قال الكاتبة الصحفية الفلسطينية، شروق أسعد، إن هناك ترحيب شعبي في فلسطين لنجاح الوساطة المصرية للتوصل لاتفاق هدنة إنسانية في غزة، كونها تنقذ أرواح كثيرة وتوقف شلال الدم، موضحة أن أهالي غزة يشعرون بارتياح كبير بعد سماع تلك الأخبار السارة.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية من رام الله عبر قناة dmc:« أن أهالي قطاع غزة في ظروف صعبة، إذ التجويع وقتل الأطفال وانعدام الوقود، واستهداف المستشفيات»، مشيرة إلى أن الأمل الآن يكمن بعد مرور 4 أيام، إذ يأملون في تشكيل مفاوضات أخرى تحقق الحياة الأفضل لقطاع غزة.

اعتقال 300 فلسطيني منذ 7 أكتوبر

وتابعت: «هناك أسرى فلسطنيين في سجون إسرائيل تراوحت مدتهم ما يقرب من 30 سنة، واليوم مع الاعتقالات الكثيرة التي تحدث داخل قطاع غزة والضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر اعتقلت إسرائيل 3000 فلسطيني».