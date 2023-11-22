السفيرة الأمريكية في القاهرة عن هدنة غزة: مصر تثبت مجددا التزامها بالاستقرار

رحبت السفيرة الأمريكية في مصر، هيرو مصطفي جارج، باتفاق الهدنة على غزة، والذي جرى إعلانه بالشراكة بين مصر وقطر وأمريكا.

الولايات المتحدة دخلت في شراكة مع مصر وقطر

وأوضحت السفيرة في بيان رسمي صدر عنها منذ قليل، أن الولايات المتحدة دخلت في شراكة مع مصر وقطر لتسهيل إطلاق سراح المحتجزين في غزة، وتنفيذ وقف ممتد للقتال ما يتيح للمساعدات الإنسانية الإضافية الوصول إلى الشعب الفلسطيني.

وأشارت إلى أن مصر أظهرت مرة أخرى طوال هذه الأزمة وخلال هذه المفاوضات التزامها بالاستقرار الإقليمي، كما أظهرت أيضا كرمها في مساعدة المدنيين الذين وقعوا في براثن الصراع

تقدير دور مصر الثابت في ضمان وصول المساعدات إلى غزة

وأضاف البيان أنه بالنيابة عن حكومة الولايات المتحدة والشعب الأمريكي، فإنني أيضًا أقدر وأدرك تركيز مصر الثابت والممتد على ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في غزة وتسهيل مغادرة المواطنين الأجانب من غزة في أمان بما في ذلك المواطنين الأمريكيين وأفراد أسرهم.

وتابعت: «ممتنة لإصرار شركائنا المصريين وتصميمهم على العمل معنا بشكل وثيق لتحقيق أخبار اليوم المفعمة بالأمل، وهي شهادة لا لبس فيها على قوة شراكتنا»

وقالت إن الولايات المتحدة تشيد بقيادة الحكومة المصرية ورؤيتها طويلة المدى في العمل من أجل تحقيق السلام في الشرق الأوسط، وكما قال الرئيس بايدن والوزير بلينكن، فإن الولايات المتحدة ترفض التهجير القسري للفلسطينيين من غزة سواء إلى مصر أو إلى أي مكان آخر

وشددت على أنها متمسكة بهذه الالتزامات والأهداف المشتركة في الوقت الذي تتولى فيه مهام منصبها في القاهرة.