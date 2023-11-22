«مصر أكتوبر» يشارك في مؤتمر «مستقبل وطن» لدعم السيسي بالإسكندرية

شارك المهندس أحمد حلمي، الأمين العام لحزب مصر أكتوبر بمحافظة الإسكندرية، في المؤتمر الجماهيري الحاشد، لحزب مستقبل وطن، لدعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي لولاية رئاسية جديدة، بحضور الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، برئاسة المستشار محمود فوزي، وذلك في المدينة الشبابية بأبي قير.

الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي

جاء ذلك بحضور لفيف الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية برئاسة المستشار محمود فوزى رئيس الحملة، وممثلي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وقيادات حزب مستقبل وطن بمحافظة الإسكندرية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ ولفيف من القبائل العربية وأهالي الإسكندرية.

وقال المهندس أحمد حلمى، إن الرئيس السيسي أول قائد عربي تصدى للمخططات الإسرائيلية في تصفية القضية الفلسطينية وأعلن موقف واضح برفض التهجير القسري لأهالي غزة ودعم القضية الفلسطينية، مؤكدا على دعم ومبايعة الرئيس السيسي لدعم الاستقرار والتنمية والتطوير.

حزب مصر أكتوبر

ودعا الأمين العام لحزب مصر أكتوبر بمحافظة الإسكندرية، جموع الشعب بمختلف فئاته للمشاركة الانتخابية والاصطفاف أمام صناديق الاقتراع باللجان الانتخابات خلال أيام 10 و11 و12 من ديسمبر المقبل لدعم وتأييد الرئيس السيسي لفترة انتخابية جديدة.

كما دعا المهندس أحمد حلمي، جموع الشعب المصري بالإقبال على صناديق الانتخابات لدعم وتأييد الرئيس السيسي والوقوف على قلب رجل واحد خلف القيادة السياسية لاستكمال مسيرة العطاء والتنمية والتطوير، مؤكدا أن مصر على قلب رجل واحد لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لاستكمال مسيرة البناء والتعمير وحماية الأراضي المصرية، مشيرا إلى أن أمن مصر وأرضها خط أحمر لمن يعتدى.