فصائل فلسطينية تستهدف آلية إسرائيلية.. وإصابات بين جنود الاحتلال في محور الشاطئ

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، بأنّ الفصائل الفلسطينية أعلنت استهداف آلية عسكرية لجنود الاحتلال صباح اليوم، وأوقعت بهم إصابات محققة في محور الشاطئ.

وأعلنت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، أمس، استهداف 9 دبابات إسرائيلية و3 ناقلات جند ومركبة عسكرية بمحاور التوغل في بيت حانون وبيت لاهيا، إضافة لاستهداف بعض الآليات في جباليا ومنطقتى المخابرات والتوام.

وأشارت الفصائل الفلسطينية في بيان صحفي مقتضب، إلى أنّها استهدفت 3 آليات عسكرية إسرائيلية في حي الشيخ رضوان وحي النصر بقذائف التاندوم وعبوات العمل الفدائي.

وجاء ذلك بعدما قصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي، مدرسة تؤوي نازحين قرب المستشفى الإندونيسي، كما استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر أمس، المستشفى الإندونيسي شمال مدينة غزة بالرصاص الحي بشكل مباشر، والقذائف المدفعية في محيطه، مما أدى إلى استشهاد العشرات.

وقالت مصادر محلية فلسطينية، إنّ جيش الاحتلال أطلق الرصاص الحي بشكل مباشر على المستشفى الإندونيسي الذي يعج بالجرحى، بالتزامن مع قصف مدفعية الاحتلال محيط المستشفى بشكلٍ عنيف ما أدى لإصابة عدد من المواطنين بجروح مختلفة، إضافة إلى قصف محيط مستشفى العودة في شمال القطاع أيضًا.