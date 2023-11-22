صوت لمحمد صلاح.. تفوق مفاجئ لرونالدو على الفرعون المصري بـ«جلوب سوكر»

فجوة كبيرة تبعد محمد صلاح عن منافسه البرتغالي كريستيانو رونالدو، في مشوار خطف لقب الأفضل لجوائز «جلوب سوكر 2023»، ما جعل عشاق الفرعون المصري من أنحاء العالم يدشنون هاشتاج «لمحمد صلاح»، من أجل تقليص فارق الأصوات بينهما.. فأين وصل الثنائي في المنافسة على اللقب؟.

حملة للتصويت لمحمد صلاح للتفوق على كريستيانو رونالدو

رغم أنّ حفل توزيع جوائز الأفضل «جلوب سوكر 2023» لا يزال وقته بعيدًا، تحديدًا يوم 19 يناير لعام 2024، إلا أنّ المنافسة احتدمت بصورة كبيرة، وتبدو وكأنّها منحصرة بين الثنائي كريستيانو رونالدو نجم البرتغال والنصر السعودي ومحمد صلاح لاعب ليفربول والمنتخب الوطني.

نسبة التصويت لمحمد صلاح وكريستانو رونالدو في جوائز «جلوب سوكر»

كريستيانو رونالدو يقف في الصف الأول في تصويت الأفضل بجوائز جلوب سوكر لعام 2023، بعد حصوله على نسبة تصويت وصلت إلى 47.4، أي اقترب من الحصول على نصف عدد الأصوات مقارنة بمنافسيه على جائزة أفضل لاعب للعام الحالي، بعد موسم استثنائي رفقة النصر السعودي.

رابط التصويت لمحمد صلاح

محمد صلاح يقف في المركز الثاني بجدول ترتيب الأفضل، في التصويت على جوائز «جلوب سوكر»، إذ حصد حتى تلك اللحظة 17.8، وهو ثاني أعلى نسبة تصويت، بعد رونالدو، ويأتي خلفهما ليونيل ميسي بطل كأس العالم 2022 ونجم إنتر ميامي، الذي حصد مؤخرًا جائزة الكرة الذهبية «بالون دور» للمرة الثامنة في تاريخه.

الفرعون المصري ينافس هذا العام في النسخة الـ14 من جوائز جلوب سوكر على جائزتين، بعدما ترشح للمنافسة على جائزة لاعب العام المفضل للجماهير، وأفضل لاعب في العالم.

محمد صلاح على مدار العام المنقضي، لم يحقق جوائز مع ليفربول بسبب تراجع مستوى الفريق، لكنه على المستوى الفردي نافس على ألقاب وجوائز عدة.