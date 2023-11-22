«التضامن» تستكمل صرف المعاش لأصحاب تكافل وكرامة

تستمر وزارة التضامن الاجتماعي في صرف المعاش لأصحاب تكافل وكرامة، عن شهر نوفمبر 2023، للمستفيدين من الأسر الأولى والأحق بالرعاية وكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، وذلك لمن تخلفوا عن الموعد المحدد.

موعد صرف المعاش لأصحاب تكافل وكرامة

وبدأت وزارة التضامن الاجتماعي في صرف المعاش لأصحاب تكافل وكرامة لشهر نوفمبر 2023 بداية من يوم الأربعاء الموافق 15 من نوفمبر 2023، بالزيادة التى أقرها الرئيس السيسي في 29 أكتوبر 2023 والتي تصل إلى 15%.

طرق صرف معاش تكافل وكرامة

وأتاحت وزارة التضامن الاجتماعي، عددًا من الطرق والوسائل في صرف المعاش لأصحاب تكافل وكرامة، والتي تمكن المواطن من صرف قيمة الدعم النقدي لتكافل وكرامة، وهي:

- منافذ فوري.

- الصرف بالفيزا من خلال ماكينات الصراف الآلي ATM في أي وقت.

- مكاتب البريد.

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة

- أن يتجاوز عمر المتقدم للحصول على معاش تكافل وكرامة 65 عاما.

- أن يكون المتقدم للحصول على معاش تكافل وكرامة من أصحاب الأمراض المزمنة.

- الأشخاص ذوى الإعاقة.

- الأسرة التي لا تمتلك أرض زراعية أكثر من نصف فدان ولا تمتلك سيارات أو عقارات.

- أن يكون لدى الأسرة التي تطلب الدعم، أطفالا من عمر 6 سنوات مقيدين بالمدارس، بنسبة حضور 80% على الأقل.

- أن يكون رب الأسرة أو زوجته لا يعملان في وظائف حكومية أو خاصة.