وظيفة شاغرة في شركة مياه الدقهلية.. المهام والشروط وطريقة التقديم

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية عن حاجتها للتعاقد لشغل وظيفة سائق معدات ثقيلة (لودر - حفار على عجل - حفار على كتينة)، وحددت عدة شروط من أجل القبول في تلك الوظيفة.

شروط التقدم للوظيفة

وأوضحت شركة مياه الدقهلية، في بيان، أنه التقديم وفقا للشروط التالية:

- أن يكون المتقدم من أبناء المراكز الآتية والمقيمين بها (المنصورة - محلة دمنة - أجا - السنبلاوين - تمي الأمديد - طلخا - نبروه - بلقاس والستاموني - شربين - جمصة - الكردي وميت سلسيل - بني عبيد - دكرنس - منية النصر - المنزلة - الجمالية - المطرية) وفقاً لبطاقة الرقم القومي الصادرة في تاريخ سابق للإعلان.

- أن يكون المتقدم من الذكور فقط نظرا لطبيعة العمل.

- ألا يزيد السن عن 40 عاماً في تاريخ نشر الإعلان.

- أن يجيد المتقدم القراءة والكتابة ويثبت ذلك بشهادة محو أمية، أو مرحلة من مراحل الشهادة الإبتدائية أو الشهادة الإعدادية.

- أن يكون المتقدم قد أدى الخدمة العسكرية لمدة ثلاث سنوات أو أُعفي منها قانوناً.

- أن يتقدم الشخص بإقرار كتابي موثق، حال التعاقد معه بعدم المطالبة بأي تسويات بالمؤهل الأعلى، سواء كان حاصل عليه قبل الخدمة أو حصل عليه أثناء الخدمة.

ضوابط شغل الوظيفة

وأشارت الشركة إلى عدد من الضوابط العامة للتقدم لشغل هذه الوظيفة، وهي:

- أن يقبل العمل طبقا لنظام ومواعيد العمل بالشركة وفى أى فرع من فروع الشركة.

- اجتياز الاختبارات التى يتم تحديدها بمعرفة الشركة.

- أن يجتاز المتقدم اختبار الكشف الطبي بمعرفة الجهة الطبية التي تحددها الشركة.

وأتاحت الشركة تقديم الطلبات إلكترونيا على النموذج المعد فقط على الموقع الإلكترونى للشركة من هنا، خلال مدة أقصاها 24 ساعة من تاريخ نشر الإعلان، ولن يلتفت لأي طلبات ترد للشركة باليد أو البريد أو سبق تقديمها، ويلتزم المتقدم شخصياً بإحضار أصول وصور المستندات عند طلبها.