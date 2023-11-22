وليد فواز: بعض النجوم اعتذروا عن عدم تقديم شخصية «عبدالغني» خوفا من الجمهور

حالة كبيرة من النجاح حققها الفنان وليد فواز من خلال شخصية «عبدالغني» في مسلسل «صوت وصورة»، إذ تلقى عددًا من ردود الأفعال الإيجابية والإشادات على مستوى الجمهور والنقاد، وكشف «فواز» أنَه لم يشعر بالخوف من تقديم شخصية قد يكرها المشاهدون خلال الأحداث، خاصة أنَّ عدد من الفنانين اعتذروا عن تجسيدها قبل اختياره بسبب خوفهم منها، على حد تعبيره.

وأوضح وليد فواز خلال ندوة تكريمه في «الوطن»: «في البداية كان لدي حالة من الجبن الفني، وكنت أركز على أن أكون البطل الشعبي، لتكون قاعدة جماهيري من الطبقة الوسطى والبسطاء من الشعب، وأحب الشوارع والحواري لأن فني نابع منهم، وطول الوقت كنت أفكر في أني لو قدمت دورًا شريرًا سيكرهني الجمهور وهناك أبطال ونجوم كثيرين يفكرون بنفس الطريقة».

وليد فواز: تغلبت على الجبن الفني.. وقدمت الشر بخفة دم في «صوت وصورة»

وتابع فواز: «اكتشفت أنَّ هناك أدوار عديدة رفضتها من منطلق الجبن الفني قدمها ممثلين آخرين وفرقت معهم في حياتهم الفنية، ووصلت بعد ذلك إلى قناعة معينة أن دور مثل عبدالغني برغم كونه شخص كريهة، وزملاء لي اعتذروا عن الدور قلبي لأنهم خافوا منه، ولكني لم أخف بالعكس شعرت أني في حاجة إلى هذا الدور حتى أغير جلدي واظهر إلى الجمهور بشكل مختلف».

وأضاف: «أحب مدرسة عادل أدهم، وتوفيق الدقن، وفريد شوقي، واستيفان روستي في تقديم الشر بدم خفيف، وهو ما قمت به مع عبدالغني، إذ قدمت شخصية شريرة ولكن الحمدلله تعلق الجمهور بها».