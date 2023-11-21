«الوطن» تكرم الفنان وليد فواز بعد نجاحه في «صوت وصورة»

حل الفنان وليد فواز ضيفا على جريدة وموقع «الوطن»، في ندوة بحضور رئيس التحرير الكاتب مصطفى عمار، الذي كرم «فواز» بدرع «الوطن»، وذلك بعد النجاح الكبير وردود الأفعال الإيجابية والإشادات التي تلقاها من الجمهور خلال الفترة الأخيرة عن دور «عبد الغني» الذي قدمه ضمن أحداث مسلسل «صوت وصورة» المعروض حصريا على قناة «DMC».

وجاءت ندوة تكريم الفنان وليد فواز، اليوم، تزامنا مع عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل «صوت وصورة» الذي لاقى أصداء واسعة على مدار حلقاته الـ 30، وجمع في بطولته مجموعة كبيرة من نجوم الدراما المصرية: حنان مطاوع، وليد فواز، صدقي صخر، نجلاء بدر، مراد مكرم، ناردين فرج بالإضافة إلى عمر وهبة وفدوى عابد.

تفاصيل ندوة الفنان وليد فواز في «الوطن»

وتطرق «فواز» خلال الندوة للحديث عن ردود الأفعال التي وصلته عن المسلسل، وعن خطته الفنية خلال الفترة المقبلة حيث يستعد لعرض مسلسل «العودة» خلال الأيام القادمة، وذلك بالإضافة إلى تواجده في موسم الدراما الرمضانية 2024 بعملين «حق عرب» بطولة أحمد العوضي، و«ألف ليلة وليلة» بطولة ياسر جلال، كما كشف عن عودته إلى السينما بمشروعين جديدين.