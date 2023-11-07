وليد فواز يكشف عن شخصيته في مسلسل «صوت وصورة»: ليست شريرة

أعرب الفنان وليد فواز عن سعادته البالغة بردود فعل الجمهور حول شخصية «عبد الغني»، والذي يُقدمها في مسلسل «صوت وصورة» بطولة الفنانة حنان مطاوع، قائلا: «الشخصية لم تكن شريرة بالمعنى المعروف، ولكن عبارة عن مجموعة من النقائص البشرية».

وأضاف خلال حواره في برنامج «it’s show time» على قناة Cbc: «لا يوجد شر مطلق، ولكن شخصية عبد الغن، مقتنعة تمامًا بأنه ضحية طول الوقت»، مشيرًا إلى أنه قدم هذه الشخصية من الجانب النفسي أكثر.

وعبر وليد فواز، على طريقة تقديمه لشخصية عبد الغني في مسلسل صوت وصورة، بأن الممثلين دائمًا ما ينقبون في الحياة عن تلك الشخصيات.

أبطال وأحداث مسلسل صوت وصورة

يتكون مسلسل صوت وصورة من 30 حلقة بطولة حنان مطاوع، صدقي صخر، عمرو وهبه، ناردين فرج، مراد مكرم، وليد فواز، نجلاء بدر ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد عبد التواب «توبة» ومن إنتاج أروما استديوز للمنتج تامر مرتضى ويتم عرضه علي قناة dmc ومنصة watch it.

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