إسقاط مسيرة حاولت استهداف موسكو.. وتصريحات متشائمة من مستشار زيلينسكي

استمرت التطورات على الساحة الأوكرانية المتواصلة منذ 24 فبراير 2022 سواء ميدانيا أو سياسيا، بين أطراف الأزمة وحلفاؤهم، ونستعرض أهم الأحداث التي شهدتها الساحة خلال الساعات القليلة الماضية.

أحبطت قوات الدفاع الجوي الروسية في منطقة بوجورودسكي الحضرية، في وقت مبكر من اليوم، هجوما بطائرة مسيرة على موسكو، في هجوم وصفته وزارة الدفاع الروسية بـ«الإرهابي».

عدم وقوع أضرار نتيجة سقوط حطام المسيرة

وأوضحت الوزارة الروسية في بيان، أنّ الهجوم تم في الساعة الواحدة صباحا بتوقيت موسكو الساعة الثانية عشرة منتصف الليل بتوقيت القاهرة.

وفي وقت سابق، أشار عمدة العاصمة سيرجي سوبيانين عبر «تليجرام»، إلى عدم وجود أضرار أولية أو إصابات نتيجة سقوط الحطام، وفق ما ذكرته وكالة أنباء «سبوتينك» الروسية.

وفي وقت سابق، هنأ وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، العسكريين والمحاربين القدامى بمناسبة يوم «القوات الصاروخية والمدفعية»، مشيرا إلى مساهمتهم في حل المشاكل المعقدة خلال الأزمة بأوكرانيا، كما أعرب في رسالة تهنئة نُشرت على قناة الوزارة عبر «تليجرام»، عن ثقته في أنّ القوات ستواصل المساعدة في تعزيز القدرة الدفاعية لبلاده، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

مستشار أوكراني: نجاح القوات في الأزمة يعتمد على 3 جوانب

سياسيا، شكك ميخائيل بودولياك، مستشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في قدرة بلاده لمواجهة روسيا على المدى الطويل، وقال خلال مقابلة مع قناة 24 الأوكرانية، إنّ نجاح قوات بلاده في الأزمة تعتمد على 3 جوانب، وفق ما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وأوضح بودولياك، أنّ الجوانب تتمثل في توازن الموارد بين بلاده وروسيا، وكمية الأسلحة لدى الجانبين، وتوقيت البدء في استخدام الأسلحة، وأشار المستشار الأوكراني، إلى مواصة «موسكو» إنفاق مبالغ ضخمة على الأزمة.

وفي فرنسا، قال زعيم «حزب الوطنيين»، فلوريان فيليبو، إنّ الرأي العام العالمي انتظر 18 شهرا ليدرك نجاح روسيا وانتصارها القريب في أوكرانيا، داعيا عبر حسابه بموقع إكس «تويتر سابقا»، في تعليق على مقال نشر بصحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية، لوقف إرسال الأسلحة والمليارات لزيلينسكي من أجل وقف المذبحة.