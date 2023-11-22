مساعد وزير الخارجية الأسبق: جهود مصر لوقف إطلاق النار مستمرة منذ بدء قصف غزة

قال السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق، إنه منذ الساعات الأولى للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 أكتوبر الماضي، أستمرت الجهود المصرية خلال أكثر من 5 أسابيع في التنسيق مع الدوحة وواشنطن وقيادات حماس.

المساعي المصرية للتوصل الى اتفاق هدنة

وأضاف مساعد وزير الخارجية الأسبق خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أن خالد مشعل وإسماعيل هنية مع مسؤول آخر من حماس وصلوا إلى القاهرة منذ 3 أسابيع، واجتمعوا بمدير المخابرات العامة المصرية في إطار المساعي المصرية للتوصل إلى اتفاق هدنة يسمح بالإفراج عن رهائن إسرائيليين وأجانب في حوزة حماس وحركات مقاومة فلسطينية أخرى مقابل الإفراج عن أسيرات فلسطينيات وأطفال فلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

إدخال بصورة مستدامة المساعدات الإنسانية الى قطاع غزة

وتابع: «طوال هذه الجهود والاتصالات كانت مصر تعمل على إدخال المساعدات بصورة مستدامة إلى قطاع غزة وفتح معبر رفح من ناحية أخرى لاستقبال الجرحى الفلسطينيين واستقبال الأطفال الفلسطينيين من المستشفيات الفلسطينية في غزة والتي تعرضت للقصف».