«الحرية المصري»: الهدنة على غزة تعطي مساحة للتفاوض بشأن القضية الفلسطينية

ثمن حزب الحرية المصري نجاح الوساطة المصرية القطرية الأمريكية في الوصول إلى اتفاق تنفيذ هدنة إنسانية في قطاع غزة، وتبادل للمحتجزين لدى الطرفين، مؤكدا أنها في غاية الأهمية والضرورة، بعد ضراوة القصف على المدنيين، وانهيار الأوضاع والبنية التحتية بقطاع غزة.

وأعرب الحزب في بيانه أن هذه الهدنة ستعطينا مساحة من التفاوض على طاولة المشاورات، ما نادت به مصر منذ اندلاع الأزمة، خاصة وأن الحرب لن تحل الأزمة بل تزيدها تتفاقم الأوضاع، مشيرا إلى أن الحل الرادع والعادل يكمن في حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية.

هدنة إنسانية في غزة

وتابع: «مصر تعلم دورها الريادي بالمنطقة جيدا، وستعمل بكل قوة من أجل إنهاء الصراع وحل الأزمة، خاصة بعد تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي استمرار الجهود المصرية المبذولة من أجل الوصول إلى حلول نهائية ومستدامة، تُحقق العدالة وتفرض السلام وتضمن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة».

وطالب الحزب المجتمع الدولي باتخاذ دوره في ترسيخ لغة الحوار، وليس لغة القتل والدمار الذي يدمر كل شيء، مشيرا إلى أن المجتمع الدولي تنحى عن دوره تجاه القضية وحماية المدنيين، وترك المدنيين للجيش الإسرائيلي تعاقبهم عقاب جماعي وتقتل الأطفال والنساء دون أي تدخل او عقاب.