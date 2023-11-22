التأمين الصحي الشامل: 65% من سكان السويس مسجلون في المنظومة الصحية

أكد الدكتور محمود فتحي مدير عام مستشفيات التأمين الصحي بمحافظة السويس، أن الدولة مرت بتحديات كثيرة في الفترة الماضية بداية من أزمة كورونا مرورًا بالأزمات الاقتصادية التي أثرت على العالم كله، إلا أنها صممت على إطلاق المنظومة الصحية في مصر كأولوية قصوى لها.

حق مكفول لكل المصريين

وأضاف مدير عام مستشفيات التأمين الصحي بمحافظة السويس، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة dmc، أن المادة رقم 18 من الدستور تضمن حقا مكفولا لكل المصريين برعاية صحية بالمعايير الدولية المعتمدة، وتم ترجمته سنة 2018 بإصدار القانون رقم 2 لسنة 2018 أو المعروف بقانون التأمين الصحي الشامل والذي بموجه بتم إنشاء الهيئات الثلاث المسؤولة عن المنظومة.

65% من سكان محافظة السويس تم تسجيلهم

وأوضح مدير عام مستشفيات التأمين الصحي بمحافظة السويس، أن الدولة استمرت في طريقها نحو تطوير منظومة صحية شاملة لكل المصريين بحلول عام 2030 طبقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتًا إلى أن 65% من سكان محافظة السويس تم تسجيلهم في المنظومة الصحية، رغم هذا العدد ومازلنا في مرحلة التشغيل التجريبي ولم تبدأ حتى الآن مرحلة التشغيل الفعلي للمنظومة التي ستعمل مطلع العام المقبل.