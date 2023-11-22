جدول امتحانات نوفمبر للصف الخامس الابتدائي في محافظة السويس

أصدرت مديرية التربية والتعليم، في محافظة السويس، جدول امتحانات شهر نوفمبر للصف الخامس الابتدائي بالمدارس الابتدائية للإدارات الثلاث، الجناين وشمال السويس وجنوب السويس، التابعة للمحافظة، وحددت المديرية موعد انطلاق الأحد 26 نوفمبر 2023.

جدول امتحانات الصف الخامس في محافظة السويس لشهر نوفمبر

ووفقاً لإعلان مديرية التربية والتعليم، جاء جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي لشهر نوفمبر في محافظة السويس على النحو التالي:-

الأحد 26 نوفمبر: اللغة العربية والخط والإملاء في الحصة الثانية، والتربية الدينية الحصة الثالثة

الاثنين 27 نوفمبر: الدراسات الاجتماعية الحصة الثانية، ict الحصة الثالثة

الثلاثاء 28 نوفمبر: مادة العلوم الحصة الثانية، ومادة المهارات المهنية الحصة الثالثة

الأربعاء 29 نوفمبر: الرياضة الحصة الثانية واللغة الإنجليزية الحصة الثالثة

الالتزام بالإجراءات الاحترازية

ووجهت مديرية التربية والتعليم في محافظة السويس خلال إجراء الامتحانات بالالتزام بالإجراءات الاحترازية، وأن يحضر الطالب من أول اليوم الدراسي، ومنع حيازة التليفونات المحمولة، وأن يتم التصحيح بشكل يومي والإدارة التعليمية مسؤولة عن سير الامتحانات وأن يتم التصحيح يوميا أولا بأول وتعلن النتائج للطلاب.