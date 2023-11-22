أسامة غازي بعد فوزه ببطولة العرب لكمال الأجسام: هدفي «مستر أولمبيا»

أعرب أسامة محمد غازي، ابن محافظة كفر الشيخ، عن بالغ سعادته لحصوله على المركز الأول، وزن فوق 75 كيلو، في بطولة العرب لكمال الأجسام «ناشئين» الوزن المفتوح، في نسختها الـ23 لعام 2023 والتي نظمها الاتحاد الدولي للعبة، وأُقيمت فعالياتها في محافظة الإسكندرية.

بدأ الاستعدادات للبطولة منذ شهر يونيو الماضي

وقال «غازي» في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنّه شارك في فئة كمال الأجسام «ناشئين 18 سنة» في وزن فوق 75، في بطولة العرب لكمال الأجسام «ناشئين» النسخة الـ23 لعام 2023 والتي شارك فيها أكثر من 800 لاعب من 14 دولة عربية، لافتاً أنه بدأ الاستعدادات للبطولة منذ شهر يونيو الماضي، حتي خاض البطولة وحصد فيها المركز الأول ولقب البطولة.

وأكد «غازي»، أنّ مشواره مع رياضة كمال الأجسام بدأ في عام 2020، وتدرب على يد أحد أبرز مدربي اللعبة هو الكابتن يونس محمد، لاكتساب الخبرة، مشيراً إلى أنّه سبق أنّ حصل علي المركز الثالث علي مستوي الجمهورية وأول كأس مصر والمركز الثالث في بطولة العالم «مستر يونيفرس» بالسعودية «ناشئين تحت 23 سنة» في رياضة كمال الأجسام.

«غازي»: أسير علي نظام غذائي معين بواقع 5 وجبات يوميا

وذكر «غازي»، أنّه يتمرن مرتين يوميا صباحا ومساءً مقسمة إلي «كاريو» صباحا و«مشي، وتمرينة حديد» مساءً، كما أنّه يسير علي نظام غذائي معين، بواقع 5 وجبات يومياً، حيث أنّ الوجبة الأولى عبارة عن شوفان وبياض بيض، والوجبة الثانية عبارة عن أرز وفراخ وخضار، أما الوجبة الثالثة عبارة عن أرز وسمك وخضار، والوجبة الرابعة عبارة عن بطاطا، والوجبة الخامسة عبارة عن بطاطس وبياض بيض وجبنة قريش.

وأوضح «غازي»، أنّه سيأخذ فترة راحة حتي نهاية العام الجاري ومن ثم التجهيز للبطولات القادمة، متمنيا أنّ يُنافس في بطولة مستر أولمبيا، سيرًا على نهج ابن مركز البرلس بمحافظة كفر الشيخ ممدوح السبيعي، الشهير ببيج رامي، ويرفع اسم مصر عاليًا في كافة المحافل الدولية.

منافسات البطولة العربية لكمال الأجسام

وانطلقت منافسات البطولة العربية لكمال الأجسام، فى نسختها الثالثة والعشرين للرجال، والتاسعة عشرة للشباب، والثالثة للكلاسيك والفيزيك، بمحافظة الإسكندرية وبمشاركة 14 دولة عربية، خلال الفترة من 17 إلي 20 نوفمبر الحالي، تحت إشراف الدكتور عادل فهيم، رئيس الاتحاد المصرى والعربي والإفريقي والمساعد التنفيذى والنائب الأول لرئيس الاتحاد الدولى للياقة البدنية وكمال الأجسام.