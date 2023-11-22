انطلاق فعاليات اليوم التطبيقي العاشر لكلية التربية الرياضية بجامعة أسيوط

شهدت جامعة أسيوط، اليوم الأربعاء انطلاق فعاليات اليوم التطبيقى العاشر لكلية التربية الرياضية بالجامعة؛ وذلك في اطار حرص الجامعة على دعم المهارات والقدرات الرياضية لطلاب الكلية.

طابور عرض للكليات المشاركة

بدأ الاحتفال بطابور عرض للكليات المشاركة في فعاليات اليوم التطبيقى، والتي شملت كليات؛ التربية الرياضية، الحقوق، الطب البيطري، العلوم، الهندسة وعقب ذلك؛ قام طلاب كلية التربية الرياضية بعمل بعض العروض الرياضية، الفردية، والجماعية؛ لعدد من الألعاب منها؛ كرة القدم، كرة اليد، الكرة الطائرة، التايكوندو، المصارعة، الملاكمة.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور محمود عبدالعليم نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عماد سمير عميد كلية التربية الرياضية، والدكتور ياسر حسن وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، ولفيف من السادة الأساتذة أعضاء هيئة التدريس بالكلية والهيئة المعاونة.

المنتدى البيئي الثاني تحت شعار الحلم الأخضر

ومن جهته، أشار الدكتور عماد سمير، إلى أن اليوم التطبيقي العاشر لكلية التربية الرياضية؛ يأتى تزامناً مع احتفالات الجامعة بالمنتدى البيئي الثاني تحت شعار «الحلم الأخضر»، كاشفا ان إدارة الكلية دأبت على تنظيم يوماً تطبيقياً يقوم فيه الطلاب بعرض مهارتهم الرياضية فى الألعاب المختلفة والتى تم التدريب عليها خلال العام الدراسى، موجهاً شكره لكافة الطلاب المشاركون فى فعاليات اليوم من كلية التربية الرياضية ومن الكليات الأخرى؛ متمنياً للجميع دوام التوفيق والرفعة.