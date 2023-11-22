استلام الدفعة الثانية من مستلزمات تدعيم ورفع كفاءة المعدات بالدقهلية

أعلنت محافظة الدقهلية استلام الدفعة الثانية من مستلزمات تدعيم ورفع كفاءة المعدات من الكاوتش والبطاريات استعدادا لمجابهة الازمات والكوارث بنطاق المحافظة.

استلام الدفعة الثانية من المعدات بالدقهلية

وأشارت محافظة الدقهلية في بيان لها إلى الاستعداد الكامل لجميع المحافظات لإدارة الأزمات والكوارث الطبيعية من خلال مراجعة جاهزية كافة المعدات للسيطرة علي أي أزمة أو كارثة طبيعية وربط كافة مراكز الأزمات بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظات.

وأكدت المحافظة أنه جرى توفير المرحلة الأولي والثانية من الكاوتش والبطاريات لاحتياجات المعدات ورفع كفاءتها وتدعيمها بالوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء بتكلفة تقديرية 5.5 مليون جنيه.

وأوضحت أنه يجري العمل من خلال جهود مكثفة للحفاظ على المعدات ورفع كفاءتها بصفة دورية والاطمئنان علي سلامة عملها بشكل جيد بهدف تقديم خدمات متميزة للمواطنين فيما يتعلق بقطاع النظافة والتجميل

إجمالي عدد المعدات بالوحدات المحلية بالمحافظة

وأشارت المحافظة إلى أنه بعد استلام الدفعة الثانية اليوم يصبح إجمالي عدد المعدات بالوحدات المحلية بالمحافظة نحو 1000 معدة متنوعة ما بين لوادر وحفارات وأوناش وسيارات قلاب ومكنسيات وتشمل (217 سيارة 5 طن قلاب ماركة ميتسوبيشي وشيفروليه - 74 سيارة 10 أطنان قلاب ماركة مرسيدس وإيفكو وميتسوبيشي وفورد - 36 سيارة 20 طن قلاب مرسيدس - 36 سيارة سوزوكي نصف قلاب - 48 مكبس سعة 6 متر و 16 متر و 20 متر مكعب ماركة ميتسوبيشي ومرسيدس وهيونداي - 47 سيارة كسح سعة 10 متر ماركة مرسيدس ومان - 45 مقطورة كسح سعة 4 متر - 163 جرار ماركة بيلا روس ورماني - عدد 1 ونش 40 طن وعدد 1 ونش 20 طن ماركة جروف وليبهير - عدد 2 حفار ماركة دوسان - عدد 17 مكنسيه لكنس الأتربة ماركة بردسون - عدد 30 سيارة اصلاح أعمدة كهرباء ماركة ميتسوبيشي وشفروليه - عدد 149 لودر زاحف مفصلي 1 متر و 2 متر ماركة قطر بلر وكوماتسو وزاحف ببوكات - عدد 3 جليدر ماركة قطر بلير).