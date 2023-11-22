محافظ أسيوط: حماية الطفل من الملفات ذات الأولوية القصوى لدينا

ترأس اللواء عصام سعد محافظ أسيوط اجتماع اللجنة العامة لحماية الطفل بالمحافظة لمتابعة أعمال اللجنة ودورها الأساسي في معالجة وحل مشاكل الأطفال من خلال استراتيجية عمل محددة لحماية الأطفال المعرضين للخطر ومراعاة وضع الطفل والوصول به إلى بر الأمان ليكون فردا مؤثرا في المجتمع .

جاء ذلك بحضور اللواء علاء بدران السكرتير العام للمحافظة والمحاسب عدلي أبو عقيل السكرتير العام المساعد والمستشار محمد سليمان المستشار القانوني ومحمد بشير مدير المكتب الفني بالمحافظة ووكلاء وزارات ومديري مديريات الأوقاف والأزهر والتربية والتعليم والتضامن الاجتماعي والشباب والرياضة والعمل ومدير إدارة حقوق الإنسان بمديرية أمن أسيوط ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والأحياء وأعضاء إدارة حماية الطفل بديوان عام المحافظة.

حماية الطفل

وأكد محافظ أسيوط أن ملف حماية الطفل من الملفات ذات الأولوية القصوى التي تعمل عليها المحافظة في ضوء توجيهات الدولة لتوفير كامل الدعم والرعاية للأطفال المعرضين للخطر لافتًا إلى أهمية توفير مناخ آمن للأطفال وتنشئتهم تنشئة صحية سليمة وتقديم الدعم الطبي والنفسي له وبحث عمل حملات توعوية بالمدارس عن حقوق الطفل ووسائل الاتصال في حالات تعرض الأطفال للخطر وتقديم كافة أوجه الدعم له لتنفيذ جميع الخطط بصورة متكاملة.

الخط الساخن

واستمع المحافظ – خلال الاجتماع - لشرح حول جهود وحدة حماية الطفل وأهم التوصيات التي تم إقرارها خلال الاجتماع السابق للجنة وكذا الإجراءات التي يجب تطبيقها لتوفير المزيد من الحماية للأطفال والبلاغات الواردة من الخط الساخن رقم 16000 موجهًا بضرورة التعامل الفوري مع أي بلاغات واردة من الخط الساخن أو مقار ومكاتب حماية الطفل المتواجدة بكل الوحدات المحلية وتفعيل دورها في ممارسة المهام المنوطة بها.