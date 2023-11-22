جدول اختبارات شهر نوفمبر للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي بكفر الشيخ

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، موعد اختبارات شهر نوفمبر للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي، للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الجاري 2023 - 2024، على أنّ تؤدى الاختبارات في أثناء اليوم الدراسي، دون الإخلال بانتظام الدراسة أو تعطيل العملية التعليمية.

مواعيد اختبارات شهر نوفمبر

ووفق ما أعلنته مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، فإنّه من المقرر البدء في اختبارات شهر نوفمبر 2023 لصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي من يوم الأحد الموافق 26 نوفمبر حتى يوم الخميس الموافق 30 نوفمبر 2023، حيث يتم عقد الاختبارات في جزء من حصة المادة وعلى مستوى كل مدرسة، على أنّ تكون اختبارات قصيرة تُحقق الهدف التربوي منها.

ويؤدي طلاب الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي الاختبارات في 8 مواد دراسية، تبدأ يوم الأحد 26 نوفمبر بمادتي «اللغة العربية، والتربية الدينية»، والاثنين 27 نوفمبر بمادتي «العلوم، والمهارات المهنية»، ويوم الثلاثاء 28 نوفمبر بمادتي «الدراسات الاجتماعية، وتكنولوجيا التعليم»، ويوم الأربعاء 29 نوفمبر بمادة «اللغة الإنجليزية»، ويوم الخميس 30 نوفمبر بمادة «الرياضيات».

إرسال جداول الاختبارات للإدارات التعليمية

وأكدت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، أنّه تم إرسال جداول اختبارات شهر نوفمبر 2023 إلى جميع الإدارات التعليمية، لنشرها في المدارس الابتدائية أمام الطلاب، كما تم التنبيه على اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية اللازمة، حفاظاً على سلامة الطلاب، واستكمال اليوم الدراسي.