إزالة 28 حالة تعد على الأراضي الزراعية في الإسكندرية

أكد اللواء أحمد حبيب رئيس حي شرق الإسكندرية، تنفيذ تعليمات القيادة السياسية في عدم تهاون الدولة في إزالة المخالفات البنائية والتعدي على الأراضي الزراعية، مهما كان حجمها أو موقعها دون استثناء لتنفيذ القانون وفرض هيبة الدولة، ما تبعه تنفيذ 28 قرار إزالة وذلك تنفيذا لقرارات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية وتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لفرض سيادة القانون والتعامل بحسم مع المخالفات وإزالة التعديات بصورة فورية.

وأوضح «حبيب»، في بيان اليوم، أن كل الجهات تواصل جهودها على مدار اليوم لرصد أى أعمال بناء مخالف أو مخالفات المتغيرات المكانية والتعامل الفوري معها.

تنفيذ 28 قرار إزالة شرق الإسكندرية

وأشار إلى أن الأجهزة التنفيذية بحي شرق، بالتعاون مع الجهات الأمنية نفذت 28 قرار إزالة تعد على أراض زراعية وأملاك الدولة.

إزالة بناء مخالف على مساحة 5 آلاف متر

وأشار رئيس الحي إلى أن أبرز تلك التعديات تمثلت في بناء بدون ترخيص على مساحة تتعدى ال 5 آلاف متر مربع، عبارة عن جمالونات وغرف دور أرضي وحوائط وأسوار وبناء في المهد، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه المخالفين في الحال.