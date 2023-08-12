انقطاع المياه شرق الإسكندرية بسبب كسر ماسورة رئيسية

انقطعت مياه الشرب في عدد من مناطق شرق الإسكندرية، بالتحديد في نطاق منطقة أبو سليمان، بعد كسر ماسورة مياه رئيسية، حيث تم غلق مصدر المياه لحين إصلاح الكسر والدفع بعدد من تانكات المياه إلى المرافق الهامة والحيوية التي يمكن أن تتأثر بانقطاع المياه إلى حين تمام الإصلاح.

تفاصيل انقطاع المياه في الإسكندرية اليوم

ووصل بلاغ إلى غرفة العمليات الرئيسية بمحافظة الإسكندرية، تفيد بوجود كسر مفاجئ بالخط الناقل للمياه قطر 1000 مم، مما يؤدي إلى ضعف وانقطاع المياه بمنطقة أبو سليمان.

وكلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، جميع الأجهزة التنفيذية المعنية، بالتوجه إلى مكان الكسر في تقاطع شارع محطة السوق مع شارع 20 بمنطقة باكوس شرق الإسكندرية، والمغذي لمنطقة أبو سليمان، والتعامل الفوري مع جميع التداعيات.

إصلاح كسر ماسورة المياه في الإسكندرية

وعلى الفور انتقلت جميع الأجهزة التنفيذية المعنية بالمحافظة إلى مكان الكسر، وتم غلق مصدر المياه وبدأت عمليات الإصلاح على الفور، وستنتهي خلال ساعات ، وتم توجيه الحركة المرورية بالطريق لعدم حدوث تكدس مروري بالمنطقة.

وأكدت شركة مياه الشرب بالإسكندرية في بيان لها، أن المياه ستعود بالضغوط الطبيعية فور الانتهاء من أعمال الإصلاح.