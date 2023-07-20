الرايات الخضراء ترفرف على شواطئ شرق الإسكندرية بعد تحسن حالة الجو

رفعت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية الرايات الخضراء على شواطئ الإسكندرية شرقا، بينما تباينت ما بين خضراء وصفراء غربا، كونها شواطئ مفتوحة، إذ تشهد أمواج البحر استقرارا ملحوظا، ما يعطي فرصة للمواطنين للنزول إلى البحر والاستمتاع بجو الإسكندرية، في ظل انعدام خطورة الغرق بالتحديد شرق المحافظة.

طقس الإسكندرية اليوم

وبحسب بيان مصايف الإسكندرية، اليوم، فإن طقس الإسكندرية مميز ومشجع للمصطافين على التوافد إلى البحر، حيث بلغت درجة الحرارة اليوم في الإسكندرية 32 درجة مئوية، في ظل الأمواج هادئة ورفع الراية الخضراء على نسبة كبيرة من الشواطئ، ما يعني أنها على أتم الاستعداد لاستقبال المصطافين.

نسبة إشغال شواطئ الإسكندرية اليوم

وأوضحت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية أن نسب الأشغال في القطاع الشرقي بلغت 50% حتى الآن، و في القطاع الغربي نسب الاشغال بلغت 30%،وذلك قبل إجازة «الويك إند» وتزامنا مع إجازة رأس السنة الهجرية.

السياحة والمصايف تجدد تحذيراتها

وحذرت «مصايف الإسكندرية» من رمي المخلفات داخل مياه البحر أو علي الرمال والحفاظ على نظافة الشاطئ، وعدم الخروج من الشاطئ بملابس البحر حفاظا على الآداب العامة، والتأكيد على مجانية دورات المياه ووحدات تغيير الملابس وعدم دفع الإكراميات للعاملين والاتصال على الأرقام المعلنة فور التعرض لأي استغلال من قبلهم مع استمرار التأكيد على وجود مفتشين من الإدارة في الشواطئ بشكل دوري.