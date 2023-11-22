وحدات تكافؤ الفرص بالشرقية تنظم ملتقى للتوظيف بمصانع وشركات العاشر من رمضان

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن للمرأة دور كبير فى المجتمع وهى جزء لا ينفصل عنة بل مكون أساسي له ، مشيراً الى ان الدولة تعمل على تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، من خلال تحقيق أهداف التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، موضحا أن المرأة المصرية تستكمل ما حصدته من إنجازات في ظل قيادة مصرية حكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي ترعى حقوق المرأة، مشددا على ضرورة تنظيم الندوات التوعوية الموجهة للمرأة والفتاة.

تنظيم ملتقى توظيف للشباب من الجنسين

وفي هذا الإطار أشارت غادة زاهر رئيس وحدة تكافؤ الفرص بالديوان العام إلى أن وحدة تكافؤ الفرص بمدينة القنايات، نظمت ملتقى توظيف للشباب من الجنسين بالتعاون مع وحدة تيسير الانتقال لسوق العمل بمديرية التربية والتعليم المدعومة من مشروع قوى عاملة مصر وبالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة لتوفير فرص عمل للشباب من سن 21 حتى 50 سنة للحاصلين على مؤهلات او بدون مؤهل بالمصانع والشركات بمدينة العاشر من رمضان، وذلك بمقر دار مناسبات مسجد النصر بمدينة القنايات.

ندوة عن حملة طرق الأبواب لتنظيم الأسرة

وأضافت أن وحدة تكافؤ الفرص برئاسة مركز منيا القمح نظمت ندوة عن حملة طرق الأبواب لتنظيم الأسرة تناولت أهمية تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية للمرأة من سن 15 : 49 بالتعاون مع الإدارة الصحية بمركز منيا القمح وذلك بمركز المعلومات برئاسة مركز منيا القمح.