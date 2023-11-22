«شباب الشرقية» تنظم ورشة عمل للتدريب على الحرف اليدوية والتراثية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، ضرورة الاهتمام بالشباب، باعتبارهم الطاقة الفاعلة لبناء الوطن والعمل على شغل أوقات فراغهم بطرق إيجابية، وتوجيهها لخدمة المجتمع، وذلك من خلال تنفيذ ورش عمل تدريبية للشباب والفتيات، بمختلف أعمارهم السنية، خاصة الفتيات والمرأة المعيلة لفتح آفاق جديدة لهم للعمل وتعلم حرفه يستطيعون من خلالها رفع مستوى معيشتهم.

تمكين المرأة من المشاركة في كل الأنشطة

وأشاد محافظ الشرقية بالدور الفعال لنوادي الفتاة والمرأة بالشرقية، لما تقدمه من دعم كامل لتمكين المرأة من المشاركة في كل الأنشطة الرياضية والثقافية والصحية وورش العمل المختلفة، والتي يتم فيها اكتساب الخبرات والمهارات واستثمار أوقات الفراغ، وصولاً إلى الاستقلال المادي ورفع مستوي المعيشة بجانب تحسين وضع المرأة ورفع مكانتها وتمكينها من ممارسة حقوقها وزيادة قدرتها على اتخاذ القرار.

فعاليات ورشة الحرف اليدوية والتراثية

ومن جانبه، أشار الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة إلى أنه تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية، قامت المديرية بتنظيم فعاليات ورشة الحرف اليدوية والتراثية «فن الموزيك بالزجاج المعشق»، تحت شعار «مهنتك حرفتك»، وذلك بمشاركة عضوات أندية الفتاه والمرأة بمركز مدينة الإبراهيمية.