الحكومة تخصص 4 أفدنة في مطروح لاستكمال توسعات مستشفى العلمين النموذجي

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدّة قرارات، بينها مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة 4.54 فدان تعادل 19082 مترا مربعا من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة مطروح، لصالح وزارة الصحة والسكان.

وأوضح مجلس الوزراء، أنّ قطعة الأرض تستخدم في توسعات مستشفى العلمين النموذجي، وتأتي الموافقة في إطار خطة وزارة الصحة والسكان للتوسع في تقديم خدماتها الصحية والطبية لتتواكب مع الزيادة السكانية بمنطقة العلمين.