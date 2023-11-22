رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

الحكومة تخصص 4 أفدنة في مطروح لاستكمال توسعات مستشفى العلمين النموذجي

كتب:

أسماء زايد
01:09 م | الأربعاء 22 نوفمبر 2023
اجتماع الحكومة

اجتماع الحكومة

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدّة قرارات، بينها مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة 4.54 فدان تعادل 19082 مترا مربعا من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة مطروح، لصالح وزارة الصحة والسكان.

وأوضح مجلس الوزراء، أنّ قطعة الأرض تستخدم في توسعات مستشفى العلمين النموذجي، وتأتي الموافقة في إطار خطة وزارة الصحة والسكان للتوسع في تقديم خدماتها الصحية والطبية لتتواكب مع الزيادة السكانية بمنطقة العلمين.

اقرأ المزيد:

«التنمية المحلية» تواجه مخاطر الزيادة السكانية بندوات في 3 محافظات

محافظ أسيوط: تنفيذ برامج توعوية عن خطورة الزيادة السكانية

ندوة في الشرقية حول خطورة الزيادة السكانية وتأثيرها على ارتفاع الأسعار

ندوة توعوية عن الصحة الإنجابية ومخاطر الزيادة السكانية بجامعة سوهاج
بقلم أسماء زايد