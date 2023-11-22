وظائف لذوي الهمم بالخط الثالث للمترو وقطار العاصمة.. إليك رابط التقديم

أعلنت شركة «آر ايه تي بي ديف للنقل كايرو» المسؤولة عن إدارة وتشغيل الخط الثالث للمترو المعروف بالخط الأخضر، عن وظائف لذوي الاحتياجات الخاصة، مؤكدة أنها ترعى التنوع والشمولية وأن الاختلاف يجلعها أقوى، وتحرص على إتاحة الفرصة لكل من يشارك في نجاحها ويسعى للتميز.

وظائف لذوي الهمم في الخط الثالث للمترو والقطار الكهربائي الخفيف

وأضافت في تدوينة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنها تواصل حملتها لاستقبال المزيد من ذوي الهمم للعمل في محطات الخط الأخضر الثالث وقطار العاصمة «القطار الكهربائي الخفيف».

وعن مزايا العمل، أكدت أن مكان عمل متنوع وشامل فهي ملتزمة بتعزيز مكان العمل حيث تتاح للجميع فرصة النجاح، وأنها تسعى للحصول على طلبات التوظيف من الأفراد الموهوبين ذوي الهمم المتحمسين للمشاركة في الخط الأخضر الثالث وقطار العاصمة القطار الكهربائي الخفيف.

شروط الوظائف المطلوبة

وشددت على المتقدمين بطلب توظيف أن يكونوا حاملين لشهادة الثانوية العامة كحد أدني، ولكن يفضل مستوي تعليم أعلى، مؤكدة أن فرص التوظيف متساوية، فهي تقدر إسهامات كل فرد بغض النظر عن قدراته، وهذا جزء من التزامها ضمن سياسة المسؤولية الاجتماعية للشركات.

ونوهت أن محطات الخط الأخضر الثالث وقطار العاصمة (القطار الكهربائي الخفيف) مجهزة لاستقبال ذوي الهمم بكل ما يلزم، بما في ذلك المنحدرات والمصاعد، لضمان تجربة سلسة للأشخاص ذوي الهمم.

وأوضحت أنه لتسهيل عملية التقديم، تم إنشاء استمارة جوجل، وهي https://forms.gle