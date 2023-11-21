تداول 17 الف طن بضائع عامة ومتنوعة و 732 شاحنة بمواني البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر، إجمالي عدد السفن على أرصفة مواني الهيئة 10 سفن وجرى تداول 17 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة و732 شاحنة و105 سيارات، حيث شملت حركة الواردات 6500 طن بضائع، 521 شاحنة و90 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 10 آلاف و500 طن بضائع، 211 شاحنة و15 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين أمل وبوسيدون اكسبريس ومغادرة السفينة دليلة، بينما شهد الميناء أمس استقبال السفينتين دليلة والحرية ومغادرة السفينة الحرية.

تداول بضائع

كما يشهد ميناء نويبع تداول 1140 طن بضائع و204 شاحنات من خلال رحلات مكوكية «وصول وسفر» للسفينتين آيلة وآور.

ميناء بور توفيق

وشهد ميناء بورتوفيق مغادرة السفينة LILY OF SEA وعلى متنها 6 آلاف طن حديد تصدير إلى جدة، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1130 راكب بموانيها.