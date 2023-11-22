ضبط 370 عبوة دواء بيطري مخالفة فى حملات تفتيشية بالشرقية 

أكد الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على مدير مديرية الطب البيطري بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على عيادات ومراكز بيع وتداول الأدوية واللقاحات البيطرية لضبط سوق الأدوية البيطرية والتأكد من صلاحيتها ومراعاتها لكافة الاشتراطات الصحية والبيئية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين ولزيادة إنتاجية الثروة الحيوانية، مشدداً على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

شن حملات تفتيشية على عيادات ومعارض بيع الأدوية

وأشار اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري إلى قيام إدارة الخدمات بالمديرية بالاشتراك مع شرطة المسطحات المائية بالشرقية بشن حملات تفتيشية على عيادات ومعارض بيع الأدوية البيطرية بمراكز (الزقازيق والحسينية) وذلك فى إطار ضبط سوق الأدوية البيطرية والتفتيش المكثف للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

ضبط 370 عبوة لـ36 صنف أدوية مخالفة ومحظورة ومنتهية الصلاحية

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أن الحملات التفتيشية أسفرت عن ضبط 370 عبوة لـ36 صنفا ما بين أدوية مخالفة ومحظورة ومنتهية الصلاحية ومجهولة المصدر وتم المرور على مركز بيع أدوية بيطرية مرخص والأدوية غير سليمة بمركز الزقازيق والمرور على مركزي بيع أدوية بيطرية غير مرخصين والأدوية غير سليمة بمركز الحسينية وتم تحرير المحاضر اللازمة للمخالفات المضبوطة والتحفظ على الأدوية المخالفة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.