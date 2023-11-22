ختام التصفيات النهائية لمسابقة حفظ القرآن في الدقهلية اليوم (صور)

حضر ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، اليوم، في التصفيات النهائية لمسابقة القرآن الكريم بمدرسة المنصورة المتميزة2، إذ جرت التصفية النهائية للمتقدمين بداية من 16 حتى 22 نوفمبر الجاري.

تصفيات المسابقة النهائية بالدقهلية

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، أن التصفية الأولى جاءت في مقر الإدارات وأن إجمالى عدد المتسابقين 270 طالبا وطالبة، وأشرف على المسابقة طارق الدسوقي الموجه العام للغة العربية بالدقهلية، وطارق الغازي الموجه العام للتربية الإسلامية بالدقهلية، والدكتور علي العفيفي الموجه الأول للغة العربية بالمديرية، وصابر بدر الموجه الأول للتربية الإسلامية بالمديرية، وجودة البحيري مشرف الصفوف العليا بالمديرية والأستاذ ياسر البرمبالى موجه لغة عربية.

وأكد وكيل وزارة التعليم، قيام توجيه عام التربية الإسلامية واللغة العربية بجهد كبير غير مسبوق لإنجاح المسابقة وقدم الشكر والتقدير للطلاب المشاركين وأولياء أمورهم.

وأشار «شعبان» إلى التنظيم الراقي لأعظم المسابقات على وجه الأرض، ووجه الشكر للتوجيه العام للتربية الإسلامية واللغة العربية بالدقهلية ووجه الشكر للأستاذة منى عبد الله مديرة مدرسة المنصورة المتميزة 2 للغات على حسن الاستضافة.