«التعليم»: أسبوعان إجازة للمدارس والمعلمين في شهر ديسمبر المقبل

قررت وزارة التربية والتعليم منح الطلاب والمعلمين إجازة لمدة أسبوعين كاملين خلال شهر ديسمبر المقبل، وذلك بمناسبة الانتخابات الرئاسية، بالإضافة إلى إجازة نهاية الأسبوع الرسمية.

وتشمل الإجازة 3 أيام للانتخابات الرئاسية، وهي 10 و11 و12 ديسمبر، بالإضافة إلى إجازة نهاية الأسبوع الرسمية في جميع المحافظات، والتي تبدأ يوم الجمعة وتنتهي يوم السبت.

وتأتي هذه الإجازة لمنح الطلاب والمعلمين فرصة للاستعداد للانتخابات الرئاسية، وممارسة حقهم في التصويت.

وطالبت وزارة التربية والتعليم من المديريات التعليمية إخلاء المدارس التي تمّ تحديدها كلجان في الانتخابات الرئاسية، وتجهيزها لاستقبال العملية الانتخابية، مشددة على ضرورة تجهيز المدارس التي ستتمّ بها عملية الاقتراع، والتنسيق في هذا الشأن مع المحافظ، للوصول إلى أعلى مستوى أداء.