تعليمات مهمة من «التعليم» بشأن استمارة الشهادة الإعدادية

أصدرت المديريات التعليمية، تعليمات مهمة للطلاب بشأن تحرير استمارة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023/ 2024، مشيرا إلى أنه يحرر كل طالب الاستمارة الإلكترونية عن طريق موقع الوزارة ويتم التأكيد على بيانات الطالب من حيث الاسم مطابق لشهادة الميلاد «الرقم القومي - النوع - الديانة - رقم الهاتف - حالة القيد».

استمارة الشهادة الإعدادية 2023/ 2024

ووجهت المديريات عدة تعليمات لتحرير استمارة الشهادة الإعدادية 2023/ 2024 وهي:

- يقوم الطالب برفع صورة شخصية بخلفية بيضاء مطابقة للصورة المرسلة إلى المدرسة 6*4 وفي حالة عدم المطابقة على المدرسة طباعة استمارة إلكترونية جديدة مطابقة للصورة الشخصية.

- تحرر الاستمارة الإلكترونية تحت إشراف اللجنة المكلفة بذلك من قبل مدير المدرسة مع التأكيد على جميع البيانات المسجلة بالاستمارة ومطابقتها مع شهادة ميلاد الطالب ومطابقة الاستمارة الإلكترونية مع شهادة الميلاد وصورة الطالب على الاستمارة حسب الصورة الشخصية مع كتابة رقم تليفون ولي أمر الطالب.

- يقوم الطالب بإحضار 3 صور شخصية مدون عليها اسم الطالب رباعي واضح أمام الصورة ويتم اعتماد الاستمارة بختم الشعار في جميع المواقع المخصصة بعد التأكد من صحتها وخاصة الصورة الشخصية المطبوعة للطالب وتدبس الصور مجاورة لبعضها على الاستمارة الإلكترونية.

- يرفق بالاستمارة الإلكترونية أصل شهادة ميلاد وصورة منها معتمدة ومختومة (1) مكونات الاستمارة عبارة عن (3) ورقات وهي الاستمارة الإلكترونية وبطاقة تحقيق الشخصية، وبيان عن الامتحانات السابقة وإقرار ولي الأمر، وتدبس جميعها بالجانب وغير مسموح بتغيير الترتيب أو التدبيس في موقع آخر.