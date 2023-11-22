«هذه كانت آخر مباراة لي».. هل يعتزل ميسي بعد إصابته المفاجئة؟

«هذه كانت آخر مباراة لي»، جملة رافقتها علامات استفهام عدة، خاصة أنها خرجت من أفضل لاعبي العالم ليونيل ميسي، صانع المستحيل في كرة القدم على مدار أعوام متعاقبة، ما أثار المخاوف من اقتراب نهاية الأسطورة الأرجنتينية.

تفاصيل إصابة ليونيل ميسي ومدة غيابه

ليونيل ميسي تعرض لإصابة قوية في الفخذ، أجبرته على الخروج من المباراة المثيرة التي جمعت البرازيل والأرجنتين، ضمن منافسات تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم، الأمر الذي كان بمثابة ضربة موجعة للمنتخب وفريق إنتر ميامي الأمريكي الذي يلعب «البرغوث» بين صفوفه، باعتباره ركيزة أساسية لا يمكن الاستغناء عنها على مستوى الطرفين.

كلمات ميسي التي أعقبت إصابته، كانت تحمل شيئًا من الغموض والشكوك حول مصيره من العودة للملاعب بعد التعافي من الإصابة، خاصة أنها تحتاج إلى فترة طويلة للتعافي قد تصل إلى فبراير المقبل، رغم تأكيده أنه سيحاول جاهدًا مواصلة العمل من أجل العودة: «هذه كانت آخر مباراة لي، لقد شعرت ببعض الآلام على مستوى الفخذ، لذلك لم استطيع إكمال المباراة».

هل يعتزل ميسي مع إنتر ميامي؟

البرغوث الأرجنتيني كان قد تحدث في وقت سابق عن أحلامه التي يبحث عن تحقيقها قبل إنهاء مسيرته الأسطورية، لعل أبرزها العودة إلى نادي طفولته نيويلز أولد بويز في مسقط رأسه روزاريو، والحصول على لقب كأس العالم، الذي تحقق عام 2022، لكن الإصابة المباغتة وكلماته الغامضة، ربما تشير إلى قرب اعتزاله في صفوف إنتر ميامي الأمريكي، لكن لا شيء مؤكد حتى الآن بخصوص مستقبل ميسي.

أبزر إنجازات ميسي في مسيرته

حقق ميسي، عديد من الإنجازات على المستويين الفردي والجماعي، سواء مع برشلونة أو مع منتخب بلاده الأرجنتين أو حتى باريس سان جيرمان وإنتر ميامي.

الدوري الإسباني: 10 ألقاب.

كأس ملك إسبانيا: 7 ألقاب.

كأس السوبر الإسباني: 8 ألقاب.

دوري أبطال أوروبا: 4 ألقاب.

كأس السوبر الأوروبي: 3 ألقاب.

كأس العالم للأندية: 3 ألقاب.