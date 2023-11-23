«السويس للكرة الخماسية» يستعد للمشاركة في بطولة الجمهورية للصم

يخوض فريق السويس للكرة الخماسية، عددًا من المباريات الودية مع تكثيف التريبات البدنية والفنية، استعدادًا لخوض بطولة الجمهورية للصم.

تدريبات الكرة الخماسية

وانطلقت تدريبات الكرة الخماسية في المحافظة، إذ بدأ الفريق استعدادته لبطولة الجمهورية في إطار المنافسات المحلية، بمتابعة من عادل الشيمي وكيل وزارة الشباب والرياضة في السويس.

وأشار الجهاز الفني للفريق بقيادة أشرف محمود، إلى أهمية الإعداد الجيد والتركيز خلال هذه المرحلة التحضيرية، مُؤكدًا أنّ اللاعبين يظهرون حماسًا واضحًا لتحقيق نتائج إيجابية في البطولة.

التدريب على التكتيكات الفنية

وأضاف مدرب الفريق أنه من المقرر أنّ تتضمن التدريبات، الجوانب الفنية والبدنية، بالإضافة إلى التكتيكات اللازمة للتألق في المباريات المقبلة، ويأمل الفريق في تقديم أداء قوي ومميز يعكس تحضيراته الجادة خلال الفترة المقبلة، مع التركيز على تحقيق النجاح والتألق في البطولة.

ومن جهته قال عادل الشيمي وكيل وزارة الشباب والرياضة، إنّ الدولة ممثلة في وزارة الشباب والرياضة، تعطي اهتمامًا خاصًا لذوي الهمم، برعاية الدكتورأشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وتوجيهات اللواءعبد المجيد صقر محافظ السويس، وإشراف ومتابعة مديرية الشباب والرياضة بالسويس.