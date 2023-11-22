الشرقية تبحث تفعيل مبادرة البنك الزراعي لدعم الأكثر احتياجا بـ2 مليون جنيه

التقى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، لبحث وتعزيز أوجه التعاون المشترك بين البنك والمحافظة، والاستفادة من المبادرات البنكية المقدمة للمواطنين للنهوض بمستوى الخدمات العامة.

تفعيل مبادرة البنك

وبدأ اللقاء بمناقشة آلية تفعيل مبادرة البنك بتقديم مبلغ 2 مليون جنيه للأسر الأكثر إحتياجاً بالمحافظة، من خلال قسائم شراء مواد غذائية بعدد 10 آلاف قسيمة مساعدات غذائية، قيمة القسيمة 200 جنيه، بحيث يقوم المستحق بصرف المواد الغذائية وفقاً لاحتياجاته من أي مجمع استهلاكي تابع للشركة القابضة للمواد الغذائية، وكذلك تقديم المساهمات العينية المتمثلة في (100 ثلاجة – 100 غسالة – 100 بوتاجاز)، لدعم الشباب والفتيات المقبلين على الزواج ولتخفيف العبء والمعاناة عن كاهل أسرهم وإدخال الفرحة والسرور في نفوسهم، وذلك تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي بالشرقية.

المبادرات الإنسانية النبيلة التي تطلقها الدولة

وأثنى محافظ الشرقية على مبادرة البنك الزراعي المصري، والتي تأتي تماشياً مع المبادرات الإنسانية النبيلة التي تطلقها الدولة في كل المجالات والقطاعات، للوصول للأسر الأكثر احتياجاً بمختلف القرى والمراكز والمدن وتقديم كل أوجه الرعاية والمساندة لهم.